التضامن: الانتهاء من قبول طلاب دبلومة علاج الإدمان

قال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، إن صندوق علاج ومكافحة الإدمان انتهى من استعدادات الدبلومة المهنية لعلاج الإدمان والتعاطي، التي ستنطلق خلال الفصل الدراسي المقبل، بالشراكة مع قسم علم النفس كلية آداب جامعة القاهرة.



وأضاف "عثمان" في تصريحات صحفية، أن الدبلومة تقبل الطلاب الحاصلين على ليسانس علم النفس والاجتماع من كليات الآداب أو العلوم الاجتماعية أو ما يعادلها، كما يقبل الطلاب الحاصلين على بكالوريوس الطب والخدمة الاجتماعية بتقدير جيد.



وأشار إلى أنه تم عقد امتحان تحريري للمتقدمين في مجال علاج الإدمان والتعاطي، أمس السبت، مضيفًا أن تقديم الأوراق في إدارة الدراسات العليا بكلية آداب.