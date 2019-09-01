بدء العمل بنظام الأونلاين للعلامات التجارية بدءا من اليوم

كشف إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه سيتم افتتاح المركز الرئيسى للعلامات التجارية، بنظام "الأونلاين"، اليوم وتلقي طلبات تسجيل العلامة التجارية ابتداء من اليوم.



وقال إن الإدارة المركزية للعلامات التجارية، هي المسئولة عن تسجيل العلامة، موضحًا أن وقت تسجيل العلامة التجارية طبقا للقانون هو 6 أشهر.



وتعد مصر من أوائل الدول التي اهتمت بحماية حقوق الملكية الفكرية والحفاظ عليها، وهناك أحكام في القضاء صدرت بشأن العلامات عام 1924 وما بعدها، ثم قامت الحكومة بتقنين تسجيل العلامات التجارية بتشريع القانون 57 لسنة 1939 الذي تضمن كيفية تسجيل العلامات التجارية ثم وضع مواد عقوبات على من يتعدي على العلامات المسجلة سواء بالتقليد أو بالتزوير أو الحيازة أو التعامل في سلع أو خدمات تحمل علامة تجارية مسجل.