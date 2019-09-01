حصاد التشغيل التجريبى للتأمين الصحى الشامل

أكد الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة والسكان ومدير مشروع التأمين الصحي الشامل، تسجيل ما يقرب من 50% من المستهدفين بمحافظة بورسعيد، وفتح 135372 ملفًا عائليًا إلكترونيًا، أي ما يعادل 441987 مواطنًا، وذلك من خلال 24 وحدة ومركز صحة أسرة بجميع أنحاء بورسعيد.



وأضاف أن كل وحدة مصممة لتقديم الخدمة لـ10 آلاف أسرة، أي ما يعادل 40 ألف مواطن، لضمان التغطية المثلى لجميع مواطني المحافظة، ومنعًا لحدوث أي تكدسات بالوحدات والمراكز، مؤكدا أن المنظومة نجحت في وصول متوسط وقت تسجيل الملف العائلي لـ4 دقائق بعد ما كانت عملية التسجيل تستغرق من نصف ساعة إلى 45 دقيقة.



وأوضح أنه تم اعتماد 12 وحدة ومركز صحة أسرة، هى: "مركز العرب، وحدة العرب، وحدة صحة أسرة المناخ، مركز صحة أسرة المناخ، وحدة صحة أسرة الكويت، وحدة صحة أسرة عمر بن الخطاب، وحدة بورفؤاد ثانٍ، مركز فاطمة الزهراء، مركز عثمان بن عفان، مركز صحة أسرة الجوهرة، وحدة بنك الإسكان، ووحدة الـ5000"، بالإضافة إلى 3 مستشفيات، هى "مستشفى النصر التخصصي للأطفال، مستشفى النساء والولادة، ومستشفى الرمد التخصصي"- في الحصول على الاعتماد من قبل هيئة الاعتماد والرقابة، إحدى الهيئات الثلاث، والتي تتبع رئاسة الجمهورية.



وأضاف: أُجريت 3693 عملية جراحية خلال شهرين من التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال 7 مستشفيات، هى "النصر التخصصي للأطفال، مستشفى النساء والولادة، مستشفى السلام بورسعيد، مستشفى الرمد التخصصي، مستشفى الزهور، مستشفى التضامن، ومستشفى الحياة بورفؤاد، التابعة للمنظومة"، مشيرًا إلى أن بعضها يجري لأول فى محافظة بورسعيد وإقليم قناة السويس، وهى 112 عملية جراحية، حيث تم إجراء 42 عملية تجميل وإصلاح الحول والجفون، و12 عملية شبكية وجسم زجاجي، و3 عمليات ترقيع وزرع قرنية بمستشفى الرمد التخصصي، ولأول مرة تم إجراء عمليتين زراعة قوقعة، و36 قسطرة قلب بمستشفى النصر التخصصي للأطفال، أحدهما تم إجراؤها أول أيام عيد الأضحى لطفل حديث الولادة عمره 3 أيام.



كما تم تطوير قسم علاج وجراحة الأورام بمستشفي التضامن به 3 عيادات لمرضي الأورام، وعيادة أمراض الدم، وعيادة الأورام، وعيادة جراحة الأورام، وبلغ عدد المترددين من مرضي الأورام 790 مريضًا، منهم 262 مريضًا بأمراض دم، و240 مريضًا خضعوا لجلسات العلاج الكيماوي داخل مستشفي "التضامن"، لافتًا إلي إجراء 3 عمليات قسطرة قلب أطفال في آخر يوم للتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، وإقليم القناة، وذلك خلال الساعات الأخيرة قبل انتهاء فترة التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والتي انطلقت في الأول من يوليو الماضي واستمرت لمدة شهرين.



وأكد أن هناك اجتماعات مكثفة بين القائمين على منظومة التأمين الصحى الشامل، وبين وكلاء وزارة الصحة بمحافظات المرحلة الأولى من التأمين الصحى، ومديري المستشفيات، لتدشين الخطة الاستثمارية للمحافظات، لتأهيلها لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد.



وأوضح، لـ"الدستور"، أن القطاع الخاص سيكون له دور كبير فى تلك الخطة، بحيث سيتم تفعيل نظام التوأمة أسوة بمحافظة بورسعيد، حيث كان له دور كبير فى تطوير المستشفيات بمحافظة بورسعيد، أولى المحافظات التى بدأت فى تطبيق التأمين الصحي الشامل، مما كان سببًا فى توفير خدمة طبية لائقة عادت بالنفع على المرضى، إضافة إلى تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي، بما يتوافق مع احتياجات المنظومة.



وأشار إلى أن الوزارة تسعى لتطوير مستشفيات الـ5 محافظات، هى "الإسماعيلية، والسويس، وجنوب سيناء، والأقصر، وأسوان"، للبدء فى تقديم خدمة التأمين الصحي الشامل، في الأول من يوليو من العام المقبل ٢٠٢٠.

