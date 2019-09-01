تداعيات التعريفات الجمركية الأمريكية ضد الصين على الشركات اليابانية

تتأهب الشركات اليابانية من تداعيات التعريفات الجمركية الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة على ما قيمته مليارات الدولارات من البضائع الصينية في الأول من سبتمبر.



ويقول أتسوسوكيه كاوادا الباحث الكبير في منظمة اليابان للتجارة الخارجية "جيترو" إن بعض الشركات اليابانية التي لها أعمال في الولايات المتحدة بدأت بالفعل بزيادة مخزوناتها عن طريق الاستيراد من الصين قبل حلول الموعد.



ويقول كاوادا إن الشركات الأخرى تنقل قدراتها الإنتاجية خارج الصين.



ويضيف أن الصادرات اليابانية من آلات الإنتاج وقطعها إلى الصين ستتأثر جراء التعريفات الجمركية.



ويعرب كاوادا عن مخاوفه من رفع التعريفات بشكل أكبر بالقول إن ذلك سيشكل ضربة إضافية للشركات اليابانية.



ويقول إنه يجب على اليابان المراقبة عن كثب لرؤية رد فعل الصين.