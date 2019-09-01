نجما الزمالك ينضمان للمصرى البورسعيدى

وقع بهاء مجدى، ظهير نجم فريق نادى الزمالك، عقد انتقال إلى المصرى البورسعيدى لمدة 3 مواسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بينما ينتظر عماد فتحى، نجم وسط الزمالك، الوصول إلى انتهاء مفاوضات انتقاله للمصرى أيضًا.



كان إيهاب جلال قد أوصى بالتعاقد مع اللاعبين نظرًا لحاجة الفريق البورسعيدى لهما خلال الموسم المقبل.



ومن المقرر أن يستأنف المصرى تدريباته، غدًا الإثنين، ببورسعيد، استعدادًا للمباراة المرتقبة التى تجمعه مع ماليندى بطل زنجبار فى بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، المقرر إقامتها يوم 15 سبتمبر الجارى.