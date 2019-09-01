مدبولي: نسعى ليصبح ميناء الإسكندرية الأكبر في التجارة بالعالم

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تسعى ليصبح ميناء الإسكندرية من أكبر الموانئ في حركة التجارة ليس على مستوى البحر المتوسط فقط، ولكن على مستوى العالم أجمع.



وأضاف مدبولي في تصريحات صحفية على هامش جولته بميناء الإسكندرية منذ قليل، أن العمل سيجري لزيادة حركة التجارة عبر تطوير الميناء على الأقل الضعف في الفترة المقبلة، رغم أنه يستقبل قرابة ٦٠٪ من حركة تجارة مصر حاليًا.



وأوضح أنه يتم العمل على إزالة السفن الغارقة في الميناء، والتى تتواجد منذ عشرات السنين وتشغل حيزًا كبيرًا، لافتا إلى أنه تمت إزالة سفينة ويتبقى سفينتان ستتم إزالتهما خلال شهر.