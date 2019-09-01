متظاهرو هونج كونج يطلقون خراطيم إطفاء الحرائق على محطة مترو أنفاق

عاد الآلاف من المتظاهرين المناهضين للحكومة للاحتشاد في محطة مترو أنفاق، بعد أن غادروا مكانا

محاصرا في مطار هونج كونج الدولي، على بعد عدة كيلومترات.



واحتشد المتظاهرون، الذين كانت تتعقبهم شرطة مكافحة الشغب في محطة "تونج تشونج إم.تي.آر"، التي أطلقوا عليها خراطيم إطفاء الحرائق وشوهوها بالكتابة على الجدران "جرافيتي"، مما أدى إلى وقف عمل القطارات على طول خط "تونج تشونج".



وتدفق عشرات آخرون إلى مركز تسوق قريب، بينما احتل آخرون الساحة العامة في الهواء الطلق، حيث تم إقامة متاريس بشكل سريع من السياج وبكرات اشرطة البلاستيك.



وتونج تشونج هي واحدة من الكثير من المناطق المطورة حديثا في هونج كونج، المؤلفة من تكتلات ضخمة من الأبراج، المطلة على بعض من أشهر الجبال على لانتاو آيلاند.