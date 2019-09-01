تصريحات نتنياهو عن ضم مستوطنات الضفة .. دعاية أم قرار ؟

صرح رئيس الوزراء الإٍسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم أن حكومته ستعمل على فرض السيادة اليهودية على كل المستوطنات في الضفة الغربية، لتصبح جزءا من "أرض إسرائيل ودولة إسرائيل"، خلال افتتاحه العام الدراسي الجديد في مستوطنة إلكانا بالضفة الغربية.

تصريحات نتنياهو عن ضم الضفة باتت معتادة، وأصبح التعاطي معها كأنها من "لوازم" الانتخابات، ففي الانتخابات الماضية تحدث نتنياهو أيضاً عن ضم الضفة.

طوال حكم نتنياهو منذ عام 2009 لم يتخذ نتنياهو أي خطوة فعلية للضم، بل على العكس كان يحيد تلك القضية عن طاولة الحكومة، ويذكر أنه عندما أصر حلفاؤه اليمنيين على مناقشة الأمر تغيب عن الاجتماع، لأنه يدرك جيداً الأخطار التي ستنتج جراء هذه الخطوة.

أفكار الضم تلقى ردود فعل مختلف في الخطاب العام الإٍسرائيلي، فهي تشكل الهدف الأول لليمين الاستيطاني، ففي الفترة الأخيرة تزايدت نداءات اليمين من أجل العمل على ضم "مستوطنات الضفة الغربية".

المؤيدون لهذه الفكرة ينقسمون، بين من يرى أنه يجب فرض السيادة على جميع المستوطنات، وهؤلاء هم اليمين المتطرف، وبين الأقل تطرفاَ الذين يتحدثون عن ضم الكتل الاستيطانية فقط (لكن حسب موقفهم هي فقط كمرحلة أولى لعمليات ضم أخرى، فهم أيضاً يعتقدون أنه يجب فرض السيادة على جميع مناطق ج، أي 60 % تقريباً من الضفة الغربية.

فيما يعارض معسكر الوسط – يسار الفكرة بكل أشكالها، فهي في نظرهم خطوة خطيرة ستدمر أي حل للنزاع، والتوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين.

الجميع في إسرائيل أصبح يفهم أن دعاية نتنياهو الإنتخابية دخلت مرحلة السخونة، مع اقتراب موعد الإنتخابات المقررة في 17 سبتمبر الجاري، وأن هذا التصريح يأتي في إطار الحملة الدعائية لكسب المزيد من أصوات اليمين.

