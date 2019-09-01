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حظك اليوم الاحد 1 september 2019

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 01:04 م
جريدة الدستور
اسلام جمال
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الأحد، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل
إذا واجهتك مواقف متصلبة في العمل فحاول السيطرة على انفعالاتك، لكن ذلك لن يدوم طويلًا لأنّ الأسباب الموجبة تزول قريبًا.

الثور
الوضع العام لا يسمح ببدء أي مشروع جديد على الإطلاق ولا بالمجازفة بتغيير وظيفة أو وضع معيّن، مناعتك ضعيفة وأنتَ هشّ في وجه الهجمات فابتعد عنها.

الجوزاء
تتحدى من يشكك فيك وتذهب بعيدًا في إنجازاتك، تتجسد أحلامك يا عزيزي، وتنتقل إلى مرحلة أخرى من مهماتك.

السرطان
تشعر بالغضب لحصول التباس أو انفعال شديد، ولا تسمح لأحد التأثير فيك سلبًا، باستطاعتك تجاوز الخلافات والترفّع عن الصغائر للوصول إلى حلول مرضية.

الأسد
يحمل إليك هذا اليوم تجددًا وتغييرًا مفيدين، ومن المستحسن الاستفادة منهما، أصغِ إلى وجهات النظر المختلفة وانظر إلى الناحية الأخرى من الصورة.

العذراء
تبحث أمرًا ماليًا وتركز على بعض الاستثمارات والأرباح وتقيم حسابات جدية وتعقد اجتماعات لبحث أمر طارئ.

الميزان
تعود الحظوظ لتطرق بابك وتعطيك المبادرة للتصرف كي تختار وتسوي وتحلحل وتطور الأمور الصعبة.

العقرب
يزعجك أشخاص لا يلتزمون بوعودهم، احذر الخلافات والتحدّيات، وحافظ على سرّيّة عملك ولا تبح بكلمة، إياك والمواجهات.

القوس
الأحداث المشجعة تدفعك إلى الأمام وتنسيك الماضي، بانتظارك حدث جميل ووعود وأخبار طيبة.

الجدي
تجنب اتخاذ القرارات المصيرية أو الحاسمة لأن هذا اليوم فارغ من النتائج كليًا، واحذرك من المشاكل والاختلافات في الآراء ومن المنافسين الأقوياء.

الدلو
يرافقك الحظ فتطل على يوم مهم جدا وواعد فتطلق مشاريع ناجحة ومثمرة فتتوضح الصورة ويقوى الحظ ليخدم مصالحك.

الحوت
اترك قلبك وعينك مفتوحين على الاحتمالات، وحاول أن تدرس أوضاعك بعمق وأن تفهم أسباب بعض التحفظ أو البعاد.

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