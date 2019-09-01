السويد تشدد على ضرورة التوصل إلى سلام شامل فى اليمن

شددت وزيرة الخارجية السويدية مارجوت فالستروم على ضرورة التوصل إلى سلام شامل في اليمن وتنفيذ اتفاق السويد للخروج من الأزمة القائمة في البلاد.



وقالت فالستروم لدى لقائها في مدينة الرياض، نائب وزير الخارجية في الحكومة اليمنية محمد الحضرمي إن زيارتها للمنطقة تأتي في هذا الإطار، وأكدت في السياق دعم بلادها للحكومة الشرعية، وعزمها على استمرار تقديم الدعم لليمن من أجل التخفيف من تبعات أزمته الإنسانية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.



من جهته جدد نائب وزير الخارجية اليمني، التأكيد على عزم حكومة بلاده مواصلة التعاون مع المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره أينما وجد، وعدم قبولها باستمرار أو تمويل أي تشكيلات عسكرية خارج إطار الدولة تحت أي مبرر.