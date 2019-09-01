رئيس الوزراء يتفقد إنشاء جراج متعدد الطوابق في ميناء الإسكندرية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، مشروع إنشاء الجراج متعدد الطوابق في ميناء الإسكندرية.



يُقام المشروع على مساحة 15 ألف متر مربع ويعتبر إضافة كبيرة للمساحات التخزينية داخل الميناء، ويتكون من 4 طوابق، ثلاثة منها للتخزين الجمركي تستوعب حوالي 2700 سيارة، والرابع للاستخدام اليومي للعملاء، ويتكون من منشأ خرساني بموديل متكرر لتحقيق أنسب موديلات الإنشاء واستيعاب حركة السيارات، طبقًا لكود الجراجات المصري.



ومن المتوقع وصول الطاقة الاستيعابية للجراج إلى حوالي 162 ألف سيارة سنويًا.



ومن المقرر أن يتفقد رئيس الوزراء، بعد قليل، أول مكتب بريد يتم تشغيله الكترونيا بمحافظة الإسكندرية، لتقديم خدمات وزارة العدل.



يأتي ذلك في إطار سياسة مدبولي لتفقد المشروعات التي تنفذها حكومته على أرض الواقع، والوقوف على حجم الأعمال المنفذة، وإزالة أي معوقات قد تؤخر انجاز تنفيذ تلك المشروعات.