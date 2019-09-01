تأجيل إعادة محاكمة متهم في "خلية الزيتون الأولى"

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في طرة، الأحد، تأجيل إعادة محاكمة متهم في قضية "خلية الزيتون الأولى" لأول أكتوبر المقبل؛ لسماع مرافعة الدفاع.



صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، وسكرتارية معتز مدحت.



ويواجه المتهم عدة تهم، منها الانضمام لجماعة أسست على أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.