محمد الشهاوي بضيافة مركز الحرية للإبداع

تشهد قاعة توفيق الحكيم٬ بمركز الحرية للإبداع بالأسكندرية٬ أمسية شعرية ولقاء مع الشاعر الكبير "محمد الشهاوي" وذلك في السابعة من مساء الأربعاء 4 سبتمبر، حول تجربته الإبداعية فى الشعر بمناسبة حصوله على جائزة الدولة التقديرية لعام 2019، ويدير اللقاء الشاعر جابر بسيوني.



يشار إلي أن "الشهاوى" من مواليد 25 من مارس 1940 بقرية عين الحياة بمركز قلين ـ كفر الشيخ٬ مثل مصر في مهرجانات شعرية عربية٬ وحصل على عدة جوائز منها: البابطين لأفضل قصيدة عام 1996

كما حصل على جائزة أندلسية لأفضل ديوان عام 2002.



صدرت له دواوين: ثورة الشعر (1962)، قلت للشعر (1973)، مسافر فى الطوفان (1985)٬ زهرة اللوتس ترفض أن تهاجر (1992)، إشراقات التوحد (2000)، أقاليم اللهب ومرايا القلب الأخضر (2001)، مكابدات المغنى والوتر (2003)، الكونية ومرايا الذات، فاكهة النار، فى البدء كانت محاولة٬ بالإضافة لعدة دراسات أدبية.