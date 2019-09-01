31 ذهبية و20 فضية و5 برونزيات حصيلة بعثة الأثقال بدورة الألعاب الإفريقية

وجه محمود محجوب، رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال، الشكر لكل أعضاء البعثة سواء من لاعبين أو إداريين وأعضاء مجلس الإدارة، وكذلك للموظفين والأندية وجميع المدربين، والذين ساهموا في نجاح بعثة رفع الأثقال المصرية في دورة الألعاب الإفريقية رقم 12، التى أقيمت بالمغرب مؤخرا.



كما وجه شكره إلى وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية على دعمهما المستمر للعبة، الذي ظهر واضحًا في تحقيق نتائج كبيرة في البطولة الأخيرة بدورة الألعاب الإفريقية، وحصد 56 ميدالية متنوعة، منها 31 ميدالية ذهبية و20 ميدالية فضية و5 برونزيات.