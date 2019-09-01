الأربعاء.. مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

يقام يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الخامسة مساءً بالمجلس الأعلي للثاقفة مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل الدورة الـ26 من مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي والمعاصر الذي يترأسه سامح مهرانوتقام فعالياته في الفترة من 10 إلي 19 سبتمبر.



وتقدم للمشاركة بدورة مهرجان القاهرة الدولى للمسرح المعاصر والتجريبى الـ 26، حوالى 68 دولة تقدمت بـ 179 عرض، منها 39 دولة اجنبية تقدمت بـ 97 عرض وكانت أكثرها مشاركة هى دولة الهند التى شاركت بثمانية عروض، تليها اليونان والبرازيل وقد شاركتا بسبعة عروض لكل منهما.