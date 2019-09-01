انطلاق ثاني مراحل القوافل البيطرية المجانية بالوادي الجديد 7 سبتمبر

أكد عميد كلية الطب البيطري بالوادي الجديد الدكتور سطوحي أحمد سطوحي، جاهزية الكلية لتنفيذ المرحلة الثانية من القوافل البيطرية الميدانية المجانية، والتي ستشمل قرى مركزي الخارجة وباريس خلال الفترة من 7 حتى 12 سبتمبر الجاري.



وأوضح عميد الكلية - في تصريح اليوم الأحد - أن هناك تنسيقا مع مديرية الطب البيطري وإداراتها المختلفة بالمراكز، وبمشاركة الطلاب بالكلية لضمان تدريبهم العملي الميداني على أعمال الكشف والتحصين للماشية، بالإضافة إلى طرق التعرف على الأمراض الوبائية التي تصيب الماشية سواء الأبقار أو الأغنام أوالماعز.



وأشار إلى أنه تم توفير الأجهزة اللازمة لأعمال الكشف، بجانب توفير كميات من الأدوية والأمصال والمكملات الغذائية للماشية للمساهمة في تنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة، بجانب التدريب العملي للطلاب وتأهيلهم لسوق العمل، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري والإدارات البيطرية المختلفة بالقرى والمدن.