مدبولى يتفقد إنشاء محطة حاويات فى الإسكندرية بـ6.8 مليار جنيه

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، مشروع إنشاء محطة ضخمة متعددة الأغراض في ميناء الإسكندرية، حيث تقدر التكلفة الأولية للمشروع بنحو ٦.٨ مليار جنيه.



وقال المسئولون لمدبولي إنه تم تأسيس الشركة الدولية لمحطات الحاويات لإدارة المشروع بالشراكة بين هيئة قناة السويس وهيئة ميناء الإسكندرية والشركة القابضة للنقل البحري، على أن يكون حق الإدارة للهيئة.



ومن المقرر أن يستغرق تنفيذ المشروع ٣٠ شهرًا تنتهي في أول مارس عام ٢٠٢٢.



ومن المقرر أن يتفقد رئيس الوزراء، بعد قليل، أول مكتب بريد يتم تشغيله إلكترونيًا بمحافظة الإسكندرية، لتقديم خدمات وزارة العدل.



يأتي ذلك في إطار سياسة مدبولي المعروفة بتفقد المشروعات التي تنفذها حكومته على أرض الواقع، والوقوف على حجم الأعمال المنفذة، وإزالة أي معوقات قد تؤخر إنجاز تنفيذ تلك المشروعات.