لاسارتى غادر مطار القاهرة قبل وصول فايلر

غادر الاورجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى السابق للنادي الاهلى، القاهرة، قبل ساعات من وصول رينيه فايلر المدير الفنى الذى يتولى القيادة المارد الاحمر.



كان لاسارتى تواجد فى القاهرة بعد اقالته لمدة اسبوعين للانتهاء من أمور خاصة خلال هذه الفترة.



وحصل على الشرط الجزائى المتفق عليه في عقده بعد صدور قرار اقالته من مجلس الإدارة عقب الخروج من بطولة كأس مصر، ويقدر براتب شهرين بما يوازى 240 الف دولار.



