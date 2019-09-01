تأجيل محاكمة 14 متهمًا في "حادث قطار محطة مصر"

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، الأحد، نظر أولى جلسات محاكمة 14 متهمًا في حادث قطار محطة مصر، الذي تسبب في وفاة 31 مواطنًا وإصابة 17 آخرين، نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم، تاجيلًا إداريًا لمدة أسبوع.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار جيلاني حسن عثمان، وعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت وعادل الغويط.



وكشفت تحقيقات كمال الشناوي، رئيس النيابة الكلية بشمال القاهرة، بإشراف المستشار حاتم فاضل المحامى العام الأول للنيابة، عن أن المتهم علاء فتحي أبوالغار، ٤٨ سنة، سائق الجرار، عبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط، عن طريق تعطيله إحدى وسائل الأمان المزود بها الجرار قيادته، رقم ٢٣٠٢، فأفقده منفعتها، وهي إيقاف الجرار إثر انفلاته من المحاشرة دون قائده، كما تلاعب بمجموعة حركة ذراع العاكس مما مكنه من استخلاص تلك الذراع من موضعها حال كونها بوضع الحركة، وقد نتج عن ذلك الوفاة والإصابة.



وأضافت التحقيقات أن المتهم الثاني أيمن الشحات، ٤٣ سنة، سائق جرار، قام بوضع إمضاءات بصفحة دفتر توزيع السائقين والمساعدين على القاطرات بأن زور توقيع المتهم الرابع أيمن العدس، ٥٤ سنة، سائق جرار، يفيد باستلامه مهام عمله على خلاف الحقيقة كمساعد لسائق الجرار ٢٣٠٥ لاستكمال طاقم العمل به لإضفاء المشروعية على حركة تسيير الجرار دون إذن.



ووجهت النيابة للمتهم الثالث عاطف نصر، ٤٦ سنة، كاتب جرد، تهمة تزوير صفحتي دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة بأن وضع توقيعين منسوب صدورهما للمتهم الثامن مصطفى عبدالحميد نصار، ٥٤ سنة، ملاحظ مناوبة، بأن أثبت توقيع حضوره في المواعيد المقررة لمباشرة مهام عمله لإضفاء المشروعية على أعمال الملاحظة داخل الورش.



واستندت النيابة في إحالة المتهمين إلى ما شهد به سعد سعودي، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والصيانة بالوحدات المتحركة، بأن الجرار مزود بآلة تأمين في حالة الإغماء أو وفاة للسائق تسمى "رجل الميت"، وأنه لم يُبلغ بوجود أي أعطال في الجرار، وأن من واجبات قائد الجرار فحص كافة تجهيزات الجرار قبل التحرك به، والتأكد من سلامة كافة معداته ووسائل الأمان.