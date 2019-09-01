بعد قرار نتنياهو.. الاحتلال يقيم حواجز مفاجئة شمال فلسطين

نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في عددها الصادر اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال أقام حواجز مفاجئة في شمال فلسطين.



يأتي هذا في ظل الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه يعتزم ضم المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية المحتلة لكنه لم يقدم إطارا زمنيا لحدوث ذلك، وهو الأمر الذي رفضته منظمات المجتمع المدني والخارجية والحكومة الفلسطينية.



يتزامن هذا مع الوقت الذي اشتدت فيه الازمة ما بين كل من حكومة الاحتلال ولبنان إثر اطلاق الأولى هجمات جوية على أهداف إيرانية في لبنان.