5 عادات خاطئة لتناول الطعام تسبب السرطان

تزايدت نسبة الإصابة بالسرطان، وارتفع عدد الوفيات بسبب المرض اللعين في مصر، ومختلف أنحاء العالم، ذكرت أبحاث أن ارتفاع معدلات الإصابة يعود لبعض الأمور الروتينية الخاطئة في تناول أنواع من الطعام، وترصد "الدستور" أبرزها:-



* من العادات الخاطئة التي يقع فيها الإنسان هي مضغ الطعام أمام شاشة جهاز الكمبيوتر، فتناول الطعام مع استخدام لوحة المفاتيح للكتابة في آنٍ واحد يسهم في ابتلاع ملايين البكتيريا.



* تناول الطعام بشكل سريع أثناء الوقوف، لأن الطعام سيصل من المريء إلى المعدة بسرعة.



* تناول طعام بارد يسبب بطء العمليات البيولوجية وسوء عملية الهضم.



* تناول الوجبات السريعة، فالطعام خارج المنزل يسهم في تلوث الجسم بالمواد الكيميائية.