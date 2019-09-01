"صندوق التنمية الثقافية": مبادرة "صنايعية مصر" ستسهم في زيادة الدخل القومي

قال الدكتور فتحي عبد الوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، إن مبادرة "صنايعية مصر" هي مبادرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتهدف لإحياء الحرف التراثية والتقليدية والصناعية كمورد أساسي للدخل القومي في العديد من الدول، وهي خطوة جيدة افتقدناها على مدار سنوات طويلة.



وأضاف عبدالوهاب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" على فضائية "dmc"، أن هذه المبادرة ستكون عامل من العوامل القوية التي تسهم في رفع الدخل القومي لمصر، وتدفع من خطة الدولة للتنمية، حيث إن التدريب بها يكون في نطاق المنتجات البسيطة التي تحمل الهوية المصرية.



وأوضح أن المرحلة الأولى للمبادرة تتمثل في رفع المستوى التعليمي للحرفي من التعليم الفني وامتداده بالمعاهد الفنية والمدارس التكنولوجية، مشيرا إلى أن المبادرة ستخدم كثيرًا في قطاع السياحة في التعريف بمنتجات مصر الثقافية والتي تعزز الهوية المصرية في الفن الإسلامي، والفن المصري القديم.



