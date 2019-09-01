التحالف: أسقطنا موقعًا عسكريًا حوثيًا في ذمار وأثبتنا وجود عناصر من الحرس الثوري

قال المتحدث الرسمى باسم قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن، تركي المالكي، اليوم الأحد، إن قوات التحالف العربي قصفت موقعا عسكريا في محافظة ذمار لتحييد القدرات الحوثية.



وأضاف المالكي أن الهدف الذي تم استهدافه يبعد حوالي 10 كيلومترات عن ذمار، والهدف كان "هدفا مشروعا"، والميليشيات الحوثية تغير رواياتها بشأن القصف، فيما أكد المالكي أن الميليشيات الحوثية تحاول المتاجرة بأرواح الشعب اليمني، مشيرا إلى أن التحالف اتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين.



وفي السياق نفسه، قال المالكي: ميناء الحديدة لا يزال النقطة التي يستخدمها الحوثيون للحصول على أسلحة، مشيرا إلى أن تطوير أسلحة الميليشيات الحوثية يثبت وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني.

