حبس عاطل سرق سائق تحت تهديد السلاح في الإسكندرية

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، الأحد، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة سائق سيارة تحت تهديد السلاح الأبيض، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.



تلقى اللواء أشرف الجندي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ من سائق سيارة، باستقلال شخص مجهول السيارة قيادته لتوصيله إلى أحد الأماكن بدائرة القسم، وأثناء ذلك هدده بسلاح أبيض "مطواة" واستولى منه على مبلغ مالي وفر هاربًا.



تم عمل كمين بمعرفة ضباط مباحث القسم، وألقي القبض على المتهم، وتبين أنه عاطل وسبق اتهامه في العديد من القضايا "مخدرات، سرقة، سلاح أبيض، ضرب".



وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتخلصه من سلاح الجريمة وإنفاقه المبلغ المستولى عليه، وتم اتخاذ اللازم قانونًا، وأخطرت النيابة للتحقيقات.