مبارك تستعرض تفاصيل وصلة ربط ميناء الإسكندرية بالساحلي الدولي

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، خلال زيارة الإسكندرية اليوم، مشروع إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الإسكندرية بالطريق الساحلي الدولي، بطول 3 كم، على طريق المكس، واستمع الى شرح من المهندسة نهى مبارك، مدير المشروع، التى أكدت أن المشروع يشهد تكثيف الأعمال به، والإسراع في معدلات التنفيذ، وإزالة أي معوقات بمتابعة مباشرة من وزير النقل، للانتهاء من المشروع في يناير 2020.



وأشارت مديرة المشروع إلى أن تكلفة تنفيذ الوصلة الحرة تصل لنحو 503 ملايين جنيه، ويهدف المشروع إلى تحقيق سيولة الحركة المرورية وعمليات نقل البضائع من ميناء الإسكندرية حتى الطريق الساحلي الدولي، لتخفيف الزحام والضغط المروري بشارع المكس ومنطقة الورديان، والقضاء على تكدس سيارات النقل الثقيل بالشوارع العامة بغرب الإسكندرية.