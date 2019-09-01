استطلاع: زيادة تأييد الألمان مجددًا لاتحاد ميركل المسيحي

كشف استطلاع حديث عن زيادة نسبة تأييد المواطنين الألمان للاتحاد المسيحي الشريك بالائتلاف الحاكم.



وجاء في استطلاع "زونتاجس ترند" (اتجاه الأحد)، الذي يجريه معهد "إمنيد" لقياس مؤشرات الرأي لصالح صحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية، والذي نشرته في عددها الصادر اليوم الأحد، أن نسبة تأييد المواطنين للاتحاد المسيحي المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا، قد زادت إلى 29 بالمئة حاليا.



وفي المقابل، فقد حزب الخضر نقطة مئوية من تأييد المواطنين، وتراجع إلى 22 بالمئة، وظل الحزب الاشتراكي، الشريك بالائتلاف الحاكم، عند نسبة 15%، وكذلك "حزب البديل من أجل ألمانيا" (إيه إف دي) اليميني المعارض عند نسبة 14%.



تجدر الإشارة إلى أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي والاتحاد المسيحي يشكلان الائتلاف الحاكم في ألمانيا، وفقد كل من حزب اليسار المعارض والحزب الديمقراطي الحر نقطة مئوية من تأييد المواطنين لهما، وانخفضت نسبة التأييد لكل منهما إلى 7%، حسب الاستطلاع.