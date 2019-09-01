ضبط ومصادرة 138 كيلو لحوم بالمنيا

حررت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بالمنيا 4 محاضر بمركز ومدينة المنيا، بإجمالي 138 كيلو لحوم بقري، منها 110 كجم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، و28 كجم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، قبل تداولها وبيعها في الأسواق للمواطنين، وتمت مصادرة كافة المضبوطات وإعدامها وفقًا للشروط والضوابط المتبعة.



جاء ذلك خلال حملة تفتيشية نظمتها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية على مدار يومين، وذلك في إطار ضبط الأسواق والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر والحفاظ على الصالح العام.



وأكد الدكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطري، أن محافظ المنيا شدد على استمرار الحملات التفتيشية بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة؛ للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة بهدف تشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم؛ حرصا على سلامة وصحة المواطنين والقضاء على الغش التجاري.