تحرير 138 مخالفة تموينية بالمنيا

تمكنت مديرية التموين بالمنيا من ضبط 138 مخالفة تموينية، وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية التي نظمتها بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف ضبط الأسواق والأسعار، وقمع الغش والتدليس، ومنع جشع التجار، ومراقبة المخابز البلدية.



قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، إن الحملات ضبطت 135 مخالفة للمخابز البلدية، منها 47 مخالفة لنقص الوزن، و24 مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 3 مخالفات لمخابز متوقفة عن الإنتاج، 5 مخالفات لعدم وجود ميزان، مخالفتان لعدم وجود سجلات، و51 مخالفة لقضايا أخرى متنوعة، بالإضافة لضبط 3 مخالفات في مجال متابعة ومراقبة الأسواق، تنوعت بين عدم الإعلان عن أسعار المنتجات، عدم وجود شهادات صحية، وغش تجاري.



وأضاف "يوسف" أنه تم ضبط طني دقيق بلدي مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بمركز بني مزار، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وأكد وكيل الوزارة أن الحملات التفتيشية يتم تنظيمها بصفة دورية في جميع مراكز المحافظة من أجل ضبط الأسواق ومراقبة السلع التي يتم عرضها للمواطنين حفاظا على صحتهم وسلامتهم.