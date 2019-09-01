الرئيس الفلسطيني يلقي كلمة في الأمم المتحدة الشهر الجاري

قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور "إن رئيس دولة فلسطين محمود عباس سيلقي كلمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الجاري، يطالب فيها المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتنفيذ قراراته ووقف التصعيد الإستيطاني، ومطالبة الدول بتقديم تقارير منسجمة مع الفقرة الخامسة من القرار الذي يؤكد على كافة الدول أن تميز العلاقة بين اسرائيل والأراضي المحتلة وعدم التعاطي مع الاستيطان باعتباره غير قانوني ومخالف لقرارات مجلس الأمن".



وكشف منصور في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" اليوم الأحد، عن جلسة عالية المستوى في أيلول القادم لمجلس الأمن الدولي برئاسة روسيا حول التقرير الفصلي لتطبيق القرار "2334" بوقف الاستيطان من قبل الاحتلال الاسرائيلي.



وأوضح أن فلسطين ستطالب أيضا بتوفير الحماية الدولية لشعبنا مع ما يتعرض له من انتهاكات وجرائم في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، اضافة الى الدعوة لتوفير الأموال "للأونروا"، وسد العجز في ميزانيتها، وتجديد ولايتها لمدة ثلاث سنوات مقبلة.