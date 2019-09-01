رويترز: افتتاح أول منشأة مصرية لتصنيع السيارات الكهربائية نهاية 2019

تفتتح شركة Revolta Egypt لتطوير السيارات الكهربائية أول منشأة لتصنيع وصيانة السيارات الكهربائية في مصر في السادس من أكتوبر، بحلول نهاية العام الجاري، مع خطط الشركة لتمويل محطة للطاقة الشمسية في العين السخنة، بالتعاون مع شركة صينية في مصر، وفقا لما ذكرته "رويترز".



وفقًا لتقرير صادر عن "تومسون رويترز"، ستتعاون Revolta مع شركة Eco Factory الهندسية لمرفق محطة الشحن، ومن المتوقع أن يكون المصنع الجديد على مساحة هكتار من الأرض.



وقال عزالدين إبراهيم، رئيس قسم تطوير الأعمال وعضو مجلس إدارة Revolta Egypt، إن المصنع سيصنع جميع محطات الشحن اللازمة للسيارات الكهربائية في جميع أنحاء الجمهورية.



وأضاف: "تعتزم شركة Revolta تركيب محطة طاقة شمسية بقوة 5 ميجاوات في العين السخنة في مصر، بالتعاون مع شركة صينية".



وتخطط الشركة لتأمين تمويل بقيمة 6 ملايين دولار من EFG Hermes، من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والمؤسسات المالية الدولية الأخرى المهتمة بمشروعات الطاقة الخضراء.