تراجع أرباح "مصر لصناعة الكيماويات" إلى 465 ألف جنيه

أظهرت القوائم المالية لشركة مصر لصناعة الكيماويات، عن شهر يوليو الماضي، انخفاض أرباح الشركة بنسبة 96% .



وقالت الشركة، في إفصاحها للبورصة، اليوم الأحد، إنها سجلت صافي ربح بلغ 465 ألف جنيه خلال يوليو الماضي، مقابل 12 مليون جنيه أرباحا خلال الشهر ذاته من العام المالي السابق.



وحققت الشركة خلال العام المالي الماضي (2018- 2019)، صافي ربح بلغ 78.54 مليون جنيه مقابل 139.3 مليون جنيه أرباحا خلال العام المالي السابق له.



وأرجعت مصر لصناعة الكيماويات انخفاض أرباحها السنوية إلى زيادة مستلزمات الإنتاج من الكهرباء وخلافه بنحو 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى انخفاض أسعار بيع المنتجات الخاصة بالشركة بنحو 40 مليون جنيه.



وتراجعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي لتسجل 362.7 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 400.03 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.