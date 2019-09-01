صراع أحفاد "ابن غانم" علي الكنز فى "الخان" بمركز الهناجر

يستقبل مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية٬ في السابعة من مساء يومي الجمعة والسبت 6 و7 سبتمبر٬ العرض المسرحي "الخان" الذي تقدمه فرقة كيميا٬ تأليف محمد علي٬ وإخراج حسام التوني.



يتناول العرض حكاية سبعة أحفاد اجتمعوا فى الخان العتيق٬ بعد رحلة شاقة لاستلام تركة جدهم "ابن غانم"، فيشتد بينهم صراع من نوع غريب نتيجة الإرث الملعون والسر المدفون تحت جدران الخان، ليكتشفوا فى النهاية أنه سراب.



العرض بطولة هالة محمد٬ كريم أدريانو، محمود تيكر٬ حازم الزغبى٬ محمد صلاح٬ محمد كمال٬ على الصباحى٬ دينا عبد العزيز، تصميم إضاءة د. باسل ممدوح، ديكور رومانى جرجس، مكياج مايكل مكرم، موسيقى شادى الشيمى. ملابس أميرة صابر، مخرجين مساعدين: عمرو أمين وسامح صبرى٬ إسراء عبد العزيز، محمد سليمان، لميس سعد، مخرج منفذ عبد المنعم على.

