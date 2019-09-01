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قنصل فلسطين يشارك فى احتفالات العام الهجرى الجديد بالإسكندرية

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 11:24 ص
جريدة الدستور
أحمد عاشور
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شارك السفير حسام الدباس القنصل العام لدولة فلسطين بالإسكندرية، في الاحتفال الذي أقامته مديرية الأوقاف بالإسكندرية بمسجد العارف بالله سيدي أبوالعباس المرسي بمناسبة السنة الهجرية الجديدة 1441.

وهنأ القنصل العام القيادات بهذه المناسبة، متمنيا دوام التقدم والاستقرار للشقيقة الكبرى مصر، وأن يكون عام خير ورخاء على الشعبين المصري والفلسطيني والأمة الإسلامية.

جاء ذلك بحضور محافظ الإسكندرية، اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، اللواء أحمد بسيوني، سكرتير عام المحافظة، اللواء محمد عبدالوهاب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، المهندسة سحر شعبان، رئيس حي الجمرك، ولفيف من قيادات الأوقاف والأزهر الشريف والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

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