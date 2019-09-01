دعوى لإلزام وزير الداخلية بإصدار قرار بمصادرة السيارات المهجورة

رفع سمير صبري، المحامي، دعوى مستعجلة لإلزام وزير الداخلية بإصدار قرار عاجل بمصادرة جميع السيارات المهجورة في أنحاء مصر دون أي مقابل أو تعويض، لخطورتها على الأمن العام.



وقال "صبري" إن آلاف السيارات المهجورة القديمة العتيقة والتي عفى عليها الزمن أصبحت مثل الجثث الهامدة ملقاة في الشوارع وبجوار الأرصفة، والغريب تغافل الأجهزة الأمنية المعنية عن هذه السيارات، والتي أصبحت خطرًا جسيمًا كالقنبلة الموقوتة في شوارع وأزقة وحواري القاهرة والمحافظات الأخرى.



وأضاف أن حوادث تفجير السيارات بالقنابل المفخخة تكررت منذ عزل جماعة الإخوان الإرهابية، ورغم استخدام الكثير من السيارات القديمة المتهالكة والمهجورة في الكثير من العمليات الإرهابية، لم تتغير الثقافة الأمنية في التعامل مع هذه النوعية من السيارات، والمواطنون لا يشغلهم هذا السرطان المتفشي في جسد العاصمة، والذي يتسبب في الزحام والتكدس، علاوة على استخدام تجار الكيف هذه السيارات كدواليب ثابتة لتخزين المخدرات وبيعها للهروب من عقوبة حيازتها.



ووفقًا لمركز البحوث الاجتماعية والجنائية، فقد أشارت الدراسات إلى وجود أكثر ٧ آلاف سيارة خردة تنتشر في شوارع القاهرة والجيزة بخلاف المحافظات الأخرى، والتي يستغلها الخارجون عن القانون وأطفال الشوارع وغيرهم في الأعمال المنافية للآداب، بخلاف تعاطي المخدرات وغيرها من الأعمال الإجرامية.



وأشار إلى ارتكاب العشرات من الحوادث والجرائم الإرهابية والتفجيرات والاغتيالات والسيارات المفخخة، وكلها ارتبطت بهذا النوع من السيارات المهجورة، ومنها تفجير سيارة تحمل نصف طن من أخطر المتفجرات أمام القنصلية الإيطالية، وعملية اغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات، بعد استهداف موكبه باستخدام سيارة مفخخة، وكذلك الانفجار أمام مديرية أمن القاهرة بواسطة سيارة نصف نقل مفخخة، وغيرها من الحوادث والكثير من السيارات التي تعرضت لحوادث وتركها أصحابها في أماكن تعوق حركة المرور أسفل عقاراتهم في مشهد فوضوي وعبثي، والتي يستخدمها المجرمون وضعاف النفوس كأوكار لممارسة الدعارة وتعاطي المخدرات بعيدًا عن أعين الأمن لساعات طويلة.