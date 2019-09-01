الثلاثاء.. انطلاق بطولة الجمهورية للشركات ببورسعيد

تنطلق فعاليات بطولة الجمهورية للشركات في نسختها الـ52، والتي تستضيفها محافظة بورسعيد، الثلاثاء المقبل، بحضور المحافظ، والدكتور حسنى غندر، رئيس الاتحادين العربي والمصري الرياضي للشركات.



ويشارك بالبطولة 18 ألف لاعب ولاعبة، يمثلون حوالي 180 شركة عامة وخاصة، وهيئة ومصلحة يتنافسون في العديد من المنافسات الرياضية والثقافية التي تستمر حتى منتصف الشهر الجاري، وسيتضمن حفل الافتتاح كلمة كلا من: محافظ بورسعيد، ورئيس اتحاد للشركات، وعرض حملة أعلام الفرق المشاركة والحفل الفني الرياضي.



من جانبه، أكد محافظ بورسعيد، في تصريحات صحفية، على أنه وجه الأجهزة التنفيذية المعنية في المحافظة، برفع درجات الاستعداد لإقامة منافسات البطولة، التي ستنطلق الثلاثاء المقبل، والتعاون لإنجاحها باعتبارها الحدث الرياضي الأبرز من حيث أعداد المشاركين، وعدد اللعبات الفردية والجماعية الرياضية والثقافية والفنية المدرجة بمنافساتها المختلفة، مشددا على أهمية استضافة فعاليات البطولة من حيث المساهمة في إحداث انتعاشة تجارية بأسواق المدينة، وتنشيط الحركة بالمدينة في مختلف النواحي.