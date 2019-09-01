اليوم.. أرسنال يواجه توتنهام ويسعى لتكرار الموسم الماضى

ينتظر اليوم عشاق الكرة الإنجليزية حول العالم أهم لقائات الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة أرسنال أمام توتنهام، ويحتضن اللقاء الكبير ملعب الإمارات في الـ5:30.



ويتطلع المدفعجية إلى مداواة جروحه الكبيرة بعد خساراته من نظيره الإنجليزي ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد رصيد النادي عند النقطة السادسة في المركز السادس، بينما يسعى توتنهام لتعويض خسارته من فريق نيوكاسل يونايتد في نفس الجولة بهدف منفرد، ليستقر في المركز العاشر برصيد 4 نقاط فقط.



ويسعى أرسنال لتكرار سيناريو المواجهة بينهما كما حدث الموسم السابق في الدوري، حين حقق فوزًا مثيرًا على رجال ماوريسيو بوكيتينو 4 - 2، قبل أن يثأر سبيرز بعدها بأيام معدودة من خلال الذهاب بالمدفعجية خارج كأس الرابطة بالفوز عليهم في أرضهم 2 - 0.



ويخوض توتنهام مباراة الديربي دون أن يحسم حتى الآن مصير الثلاثي، الدنماركي كريستيان إريكسن، والبلجيكيين يان فيرتونخن، وتوبي ألديرفيرلد، المرشحين للرحيل عن الفريق، قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية في البطولات الأوروبية الأخرى، الإثنين المقبل، أو الانتظار حتى نهاية الموسم، بعد أن رفض الثلاثي التوقيع على عقود جديدة.