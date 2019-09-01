روبليف يطيح بكيريوس ويتأهل لدور 16 في أمريكا المفتوحة

انتهى مشوار نيك كيريوس المثير للجدل ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس بخسارته أمام الروسي أندريه روبليف 7-6 و7-6 و6-3 في الدور الثالث خلال مواجهة قوية الليلة الماضية.



وأظهر روبليف ثباتا تحت الأضواء الكاشفة بملعب آرثر آش والتي كانت سببا في شكوى كيريوس لفريقه عدة مرات لصعوبة الرؤية.



وأنقذ كيريوس فرصتين لحسم المجموعة قبل أن يسدد كرة خارج الملعب ليخسر المجموعة الأولى بعد شوط فاصل.



ولجأ اللاعبان مجددا إلى شوط فاصل بالمجموعة الثانية ورغم تقدم كيريوس 4-صفر حقق روبليف سبع من ثماني نقاط ليظفر بالمجموعة الثانية وواصل سيطرته.



وكانت المجموعة الثالثة سجالا بين الطرفين حتى كسر روبليف الإرسال ثم تقدم سريعا 5-2 ومضى في طريقه نحو الانتصار بالمباراة.

وقال اللاعب الاسترالي "كانت أمامي بعض الفرص ولم استغلها. لم أقدم أفضل مستوياتي وهذا ما في الأمر".



وخسر كيريوس رغم أنه سدد 30 إرسالا ساحقا مقابل 12 لمنافسه وفاز تقريبا بنسبة 90 في المئة من نقاط إرساله الأول وأنقذ ثلاث من أربع فرص لكسر الإرسال.