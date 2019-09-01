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حوادث

ضبط مراقب شبكات الصرف الصحي بالجيزة لاتهامه في غرق "طفل البالوعة"

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 11:20 ص
جريدة الدستور
ندى حمدي
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ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على مراقب شبكات الصرف الصحي بالجيزة، تنفيذًا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره لاتهامه في واقعة غرق طفل في بالوعة أمام نادي الطالبية.

وكانت نيابة العمرانية قد أجرت تحقيقات موسعة في غرق طفل في بالوعة صرف صحي أمام نادي الطالبية، والتي قررت خلالها حبس مدير شبكات الصرف الصحي بالجيزة وضبط وإحضار مراقب الشبكات.

وقال مدير شبكات الصرف الصحي المتهم في التحقيقات التي جرت بإشراف المستشار هشام حاتم، القائم بأعمال المحامي العام لنيابات الطالبية والعمرانية، إنهم يتحركون لفحص البلاعات إذا تلقوا بلاغًا من أحد مسئولي أو موظفي حي العمرانية أو المواطنين، معترفًا بأنه لا يقوم بعمله المنوط به بالمرور على البالوعات المنتشرة بالمنطقة التابعة له إلا إذا تلقى بلاغا.

ولم يتمكن المتهم من تحديد الفترة التي ظلت فيها البالوعة مسرح الواقعة دون غطاء، فوجه له المستشار إبراهيم خلف، رئيس نيابة العمرانية، تهمة الإهمال الجسيم والتقصير في أداء العمل، مما تسبب في مصرع الطفل المجني عليه.

واستمعت النيابة خلال ٤ أيام متواصلة من التحقيقات لأقوال رئيس حي العمرانية وعدد من مديري الإدارات، تضمنت المرافق والإنارة، والذين أكدوا جميعًا عدم خضوع بالوعات الصرف الصحي لاختصاصهم، حيث إنها تتبع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي التابعة لوزارة الإسكان.

كما استمعت لأقوال مدير الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، حتى قررت حبس مدير الشبكات لمسئوليته المباشرة واعترافه بالتقصير في عمله.

وأشرفت النيابة العامة فور الانتهاء من إجراء المعاينة لمسرح الواقعة، على عملية تغطية البالوعة وإنارة الطريق بعدما تبين أن الشارع كان مظلمًا ما تسبب في سقوط الطفل في البالوعة.

وكان الطفل "ياسين عماد رواش" ٥ سنوات، لقي مصرعه غرقًا في بالوعة صرف صحي أمام نادي الطالبية الرياضي، عقب خروجه مع والدته وشقيقه الأكبر، وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال جثته بعد ٣ ساعات من البحث.

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