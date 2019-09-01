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مصر

التضامن تعلن إجراءات وشروط تأسيس المؤسسات الأهلية

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 11:19 ص
جريدة الدستور
ولاء جمال
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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، إجراءات وشروط تأسيس مؤسسة أهلية وفقا لقانون الجمعيات الأهلية الجديد.

وأكدت الوزارة، أنه لابد من إيداع مبلغ من المال عند تأسيس المؤسسة للصرف على الأنشطة باسم المؤسسة بسند إيداع لا تقل قيمته عن خمسين ألف جنيه، وسند لمقر المؤسسة موثق بالشهر العقاري على أن يكون المقر مستقل ولائم لممارسة النشاط، بالإضافة إلى إيداع مبلغ 100 جنيه فى حساب صندوق دعم الجمعيات، وصحيفة الحالة الجنائية لكل عضو من المؤسسين.

وأوضحت الوزارة، أنه لابد أن يكون عدد أعضاء مجلس أمناء المؤسسة ما بين 5 إلى 15 عضو بعدد فردى ويجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية فى مصر الاشتراك فى عضوية مجلس الأمناء بما لا يجاوز 10% من عدد الأعضاء.

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