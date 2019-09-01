بابوا غينيا الجديدة توقع اتفاقًا لتطوير أول حقل بحري للغاز

وقّعت وزارة البترول في بابوا غينيا الجديدة اتفاقا يسمح لشركة "توينزا" للنفط بالاستثمار في أول حقل بحري للغاز الطبيعي.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأحد، عن وزير البترول، كيرينجا كوا، قوله في بيان، إن شركة "توينزا"، وهي من الشركات المعنية بتطوير الغاز الطبيعي المسال، ومقرها مدينة بيرث الأسترالية، قد أوفت جميع المتطلبات حسب قانون النفط والغاز لتطوير حقل "باسكا إيه" للغاز.



ويتطلب المشروع ترخيصا لتطوير البترول والتوقيع على اتفاق "باسكا جاز".



وأضاف: "مرحلة البناء لهذا التطور سوف تجلب العملات الأجنبية التي تشتد الحاجة إليها للبلاد، بالإضافة إلى إقامة صناعة وعمالة".