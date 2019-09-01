نائب الرئيس الأمريكى يصل بولندا لإحياء ذكرى الحرب العالمية الثانية

وصل نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، إلى وارسو اليوم الأحد، للمشاركة في مراسم إحياء الذكرى الثمانين لاندلاع الحرب العالمية الثانية.



وكانت السفيرة الأمريكية لدى بولندا، جورجيت موسباشر، وآخرون في استقبال بنس، الذي رافقته زوجته في مطار أوكيسي في وارسو.



وفي وقت لاحق اليوم، يلقي نائب الرئيس الأمريكي كلمة في ساحة بيلسودسكي في وارسو، إلى جانب الرئيس البولندي أندريه دودا، والرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، كما يعقد بنس اجتماعا ثنائيا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.



ومن المقرر أن يعقد بنس مباحثات ثنائية غدًا الإثنين مع المضيفين البولنديين.



وكان من المتوقع في البداية أن يشارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مراسم إحياء ذكرى الحرب العالمية الثانية في بولندا، ولكنه أجّل زيارته بسبب اقتراب الإعصار "دوريان".