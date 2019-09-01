ضبط 937 هاربًا من تنفيذ أحكام في أسوان

شنت الأجهزة الأمنية في أسوان، الأحد، حملة أمنية مكبرة، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام والخارجين عن القانون، تحت رعاية اللواء محمد عمارة مدير الأمن.



أسفرت الحملة عن تنفيذ 937 حكمًا قضائيًا، وهى كالتالى: "3 أحكام جنائية، 265 حكم حبس جزئي، 32 حكم حبس مستأنف، 468 حكم غرامات، و168 مخالفة".



تحررت المحاضر اللازمة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، وستتولى النيابة العامة تحقيقاتها، وذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع، لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية دون ترخيص.