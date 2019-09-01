إطلاق أول مركبة فضائية للقطب الجنوبي في القمر السبت المقبل

قال رائد الفضاء في وكالة ناسا، دونالد توماس، إن العالم بأسره سوف يشاهد إطلاق تشاندرايان -2 على سطح القمر يوم السبت القادم الموافق السابع من سبتمبر الجاري.



وأضاف توماس، أن تشاندرايان -2 ستكون أول مركبة فضاء تهبط بالقرب من القطب الجنوبي للقمر،وهذا هو المكان الذي تأمل ناسا ان يهبط فيه رائد فضاء خلال حوالي خمس سنوات من الآن.



وأوضح توماس، "لقد هبطنا بالقرب من خط الاستواء من القمر من قبل، ولكن لم يحدث أن نزل أحد قط في القطب الجنوبي، على الرغم من أن القطب الجنوبي هو موقع مميز للغاية، نعتقد أن هناك جليدًا في بعض الحفر المظللة بشكل دائم، مشيرا إلى أنه في حالة وجود الجليد هناك، فيمكننا الحصول على الماء ومن الأكسجين والهيدروجين".



وعند سؤاله عن الظروف على سطح القمر، قال رائد فضاء ناسا السابق: "القمر مكان صعب العيش فيه، وهناك الكثير من الإشعاع هناك في النهار، قد تصل درجة الحرارة إلى 100 درجة مئوية وخلال الليل. ناقص 100 درجة مئوية. "