هبة زهير.. طبيبة أسنان تهوى تدريب الزومبا

هبة خالد زهير، مؤسسة عيادة زهير لطب الأسنان، المعروفة باسم بيبا، تخرجت من كلية طب الأسنان، جامعة الإسكندرية عام 2008، حصلت على درجة الماجستير من جامعة مانشستر عام 2016 في طب الأسنان التجميلي والحشو، درست تجميل الوجه في لندن، ساعدها حصولها علي الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة كامبريدج على إدارة عيادتها، وهي تعمل لجعل ابتسامات الناس جميلة.



"هبة" أيضًا مدرب زومبا، في عدد من الصالات الرياضية، ومن خلال دروس الزومبا تنشر الطاقات الايجابية بين النساء، علاوة على ذلك، فهي تساعد صديقاتها من مصممات الأزياء بعرض ملابسهن كونها موديل.



اطلقت "بيبا" جروب علي فيس بوك، تشارك فيه أفكارها وكتاباتها حول رحلتها في الحياة، بهدف كتابة ونشر كتابها الخاص في يوم ما، ورسالتها أن تلهم النساء وتثبت أن الأم العاملة قوية ومستقلة وناجحة، بتحديد أهدافها والإصرار والعمل الجاد.



"هبة" سينجل موم لابن في الثامنة من عمره، لديه اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، وكانت رحلة تربيته مليئة بالتحديات، لانها ربيته بمفردها منذ أن كان عمره عاما، مما حفزها علي تعلم كل شيء عن حالته حتي تتمكن من التعامل معه، وهو اليوم متفوق في الدراسة والسباحة وركوب الخيل.





