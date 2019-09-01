منسق جامعة الطفل يكشف شروط الالتحاق بها.. ويؤكد: لا نعتمد على التلقين

قال ممدوح نصار، المنسق العام لمشروع جامعة الطفل، إن المبادرة بدأت منذ أربعة سنوات بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي، والجامعات المصرية.



وأضاف ممدوح نصار، خلال مداخلة هاتفية على برنامج "صباح الورد"، والمذاع على فضائية "TEN"، أننا أصبحنا أول جامعة للطفل في الشرق الأوسط، متابعا لدينا برنامج متكامل علمي أدبي ثقافي في جميع الكليات بجامعة القاهرة.



وأوضح ممدوح نصار، أن شروط الالتحاق بجامعة الطفل تتم عن طريق أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا هي التي تتولى تسجيل الأطفال، وهدفها الأساسي اكتشاف الإبداع لدى الأطفال في سن مبكر ولا نعتمد على التلقين في تدريب الأطفال قائلا: "مفيش حاجة اسمها أحفظ وسمع".



وتابع ممدوح نصار، أنه بمجرد تسجيل الآباء لالتحاق أبنائهم بأكاديمية الطفل على الموقع الإلكتروني تتم كتابة بيانات الاسم، السكن، تاريخ الميلاد ومن ثم تتولى الأكاديمية مهام التوزيع الجغرافي للأطفال، لافتا إلى أن جامعة الطفل تقبل من أعمار من 9: 14 سنة عن طريق برنامج متكامل إعداد برنامج علمي فني.

