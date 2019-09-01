جمعية موزعي المخصبات: التجار يستوردون أسمدة فاقدة 50% من صلاحيتها

قال الدكتور محمد أبوزيد عضو الجمعية المصرية لتجار وموزعي الأسمدة والمخصبات الزراعية، إن المشكلة في وجود سعرين للأسمدة وتسرب السماد للسوق السوداء من خلال الجمعيات الزراعية، وان هناك تجار يعملون بطريقة غير شرعية لا يدفعون ضرائب للدولة.



وأضاف ابوزيد في تصريحات لـ"الدستور"، أنه لابد من توحيد السعر وأن يحصل المزارع على الدعم نقدي مقابل توحيد سعر الغاز للمصانع ويحصل المزارع على الدعم من وزارة الزراعة من خلال الكارت الذكي والذي تم تطبيقة في محافظات الغربية وبورسعيد.



وطالب عضو الجمعية المصرية للأسمدة، برقابة على مصانع الأسمدة وألا يتم رفع السعر عن السعر العالمي، حيث ان هناك تجار يستوردون اسمدة فاقدة ٥٠٪ من صلاحيتها ومتحجرة ويبيعونها بنفس سعر الاسمدة المنتجة محليا، وهو مايفقد الدولة عملة صعبة والمزارعين خسائر في زراعتهم.