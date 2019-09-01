حملات أمنية لضبط الخارجين عن القانون في الطالبية

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملات أمنية مكثفة لضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة، والمشتبه بهم والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية بدائرة قسم شرطة الطالبية.



أثمرت الحملات التي أشرف عليها اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس، اللواء سامح الحميلي نائبا مدير المباحث، واللواء عاصم أبوالخير، مدير المباحث الجنائية، في مجال البحث الجنائي عن ضبط "7 حالة سحب- 30 نموذج 125- 15 تصالحا فوريا- 21 اشتباه، وبلغ الإجمالي 73 قضية مخالفة، وفي مجال المرافق تم ضبط 40 كرسيًا- 12 ترابيزة- 12 طقطوقة- 15 قلب شيشة- 2 ثلاجة- 4 موازين- 7 استاندات- 3 تروللى- عرق خشب- 4 أنبوبة غاز- شمسية- 3 غرزة شاى- 15 وتدًا وسلسلة- 5 مانيكان ملابس- 7 إعلانات بدون ترخيص"، فبلغ الإجمالي 131 مخالفة.



وبالعرض على مدير أمن الجيزة، وجه بتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة، والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.