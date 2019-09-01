حملة أمنية بشارع مستشفى الصدر في العمرانية

شنت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية في شارع مستشفى الصدر بالعمرانية، لضبط حائزي الأسلحة والمواد المخدرة، والهاربين من تنفيذ الأحكام.



تمكن رجال المباحث خلال الحملة من القبض على عاطلين، لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ 3 أحكام جنائية، و8 أحكام مستأنفة، و21 حكم غرامات، بالإضافة إلى ضبط مسجلين خطر، و3 أسلحة بيضاء.



وشارك ضباط شرطة المرافق في الحملة، حيث تم إزالة 346 مخالفة تعد وإشغال طريق متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وباشرت نيابة العمرانية التحقيق.