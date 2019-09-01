امرأة تكسر احتكار الرجال لمهنة "مبيض المحارة": "الشغل مش عيب"

قالت "أم مصطفى"، من منطقة المنتزه بمحافظة الإسكندرية، إن سبب اقتحامها لمهنة "مبيض محارة" هو الحاجة للعمل، متابعًة: "الشغل مش عيب طالما حلال".



وتابعت في تصريحات خاصة للدستور: " زوجي تركني ومعايا ولد وبنت ومكنش عارفه أصرف عليهما، وكنت اتعلمت منه المهنة ولما مشي، وسابنا من غير فلوس، قررت النزول".



وأضافت أن أبناءها حاولوا معها ترك العمل إلا أنها رفضت "السند اللي شايلنا"، على الرغم من أن "مبيض المحارة" مهنة صعبة تتطلب بنيان جسدي ومجهود بدني، والعمل يمتد أحيانا لساعات طويلة، لكنها تؤمن أن المرأة قادرة على امتهان أي عمل شاق مهما كان.