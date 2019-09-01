استمرار اشتعال غابات الأمازون في البرازيل

واصلت الحرائق في البرازيل تقدمها السبت خصوصًا في غابات الأمازون، رغم تحرّك الجيش وحظر ممارسة الحرق لأغراض زراعية في أكبر غابة مطيرة في العالم.



وسجل يومي الخميس والجمعة اندلاع 3859 حريقًا في البرازيل، ألفان منها في الأمازون، بحسب المعهد الوطني لبحوث الفضاء الذي يراقب تقدم اشتعال الحرائق في الوقت الفعلي.



ونشرت الحكومة الخميس مرسومًا يحظر ممارسة الحرق لأغراض زراعية في كافة أرجاء البلاد.



لكن في مرسوم آخر نشر في وقت متأخر الجمعة، تم حدّ المنع فقط بغابات الأمازون "القانونية"، أي في الولايات البرازيلية التسع التي تمتد فيها الغابات المطيرة.



وبين يناير و30 أغسطس، سجلت البرازيل اندلاع 88816 حريقًا، وفق المعهد الوطني لبحوث الفضاء، 51،9% في الأمازون، في نتيجة مباشرة لتوسع انحسار الغابات وفق الخبراء.



وعرفت البرازيل سنوات أسوأ من حيث حرائق الغابات، لكن منذ بدء تحليل انحسار الغابات في الوقت الفعلي عام 2004، هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تسجيل هذا العدد من الحرائق في عام ذي جفاف معتدل، وفق المختصين.